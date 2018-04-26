Разрабатывается оптимальное решение по Договору о дружбе с РФ, - Качка

Сейчас идет разработка оптимального решения, касающегося Большого договора о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией. Об этом рассказал советник министра иностранных дел Украины, стратегический советник Международного фонда "Возрождение" Тарас Качка."Сейчас понятно: мы имеем ситуацию с тем, что Россия в любом случае будет очень чувствительно реагировать на любое наше решение относительно Большого договора. Сейчас мы собственно отрабатываем решение, которое было бы самым идеальным с точки зрения национальных интересов и с точки зрения того, чтобы не дать России возможности", - сказал он.Советник министра заявил, что речь идет об окончательной формулировке решения относительно Большого договора с учетом всех существующих нюансов.