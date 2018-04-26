Ремонт кровли – ответственное дело

Все, что связано с ремонтом крыши и кровли – ответственное мероприятие. От того, насколько герметично и ровно будет положен кровельный материал и заделаны швы, будет зависеть сухость помещений во время дождя или снега. Нами предлагается для использования полимерный материал нового поколения и хорошего качества, так называемая жидкая кровля.

Это материал обладает рядом неоспоримых преимуществ, о которых рассказано на нашем сайте https://sintetikpolimer.ru/shop/zhidkaya_krovlya/. Прежде всего это удобный и простой в эксплуатации материал. Его однородная структура легко и равномерно растекается по любой поверхности, заполняя все микротрещины, швы и т.д. Материал можно использовать для ремонта кровли в любую погоду. Он одинаково хорошо «схватывается» на поверхностях разного состава.

Выпускается жидкая кровля в банках и больших ведрах, объемом 2,4 л и 20 л соответственно.

Наша компания оказывает услуги по ремонту кровель различной степени сложности. Это могут быть отдельные участки объекта или объект полностью. Может осуществляться только профилактика. Работы проводятся на любой высоте и на поверхностях с различным рельефом. Наши специалисты осуществляют как разовый ремонт, так и гарантийное обслуживание ремонтируемого объекта. Срок гарантии, в зависимости от конкретного объекта колеблется от 5 до 20 лет. Такие высокие гарантийные сроки обусловлены высоким качеством применяемых материалов.

Посетите наш сайт, ознакомьтесь с нашими предложениями и кровельными материала и, при необходимости, оставьте заявку на вызов специалиста. Осмотр объекта и определение объемов и сроков выполняемых работ, мы выполним в ближайшее время.

Не упускайте время, при первых признаках протечек или других нарушениях целостности поверхности кровли обращайтесь сразу же к специалистам.