Родченков передумал обвинять российских атлетов в допинге

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков признал, что не давал российским спортсменам допинговый коктейль «Дюшес» и не видел, как те его принимали или получали инструкции по употреблению, сообщает «Газета.ру».

Это признание Родченков сделал на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщается на официальном сайте инстанции.

Кроме того, он заявил в суде, что не видел, как спортсмены манипулировали со своими допинг-пробами и не в курсе, кто передал их номера Ирине Родионовой во время сочинской Олимпиады в 2014 году.

Таким образом, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории отказался от ряда своих обвинений в адрес российских спортсменов, которые выдвигал ранее. На его словах о том, что принимавший допинг спортсмен или кто-то из его окружения якобы отправлял Родионовой фотографии допинг-проб, строилось обвинение WADA.

Теперь Родченков заявляет, что ничего такого не говорил, однако его прежние показания зафиксированы.