Родченков перезагрузил показания

Новые откровения в суде беглого химика возвращают олимпийцам медали, а России - доброе имя.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборотории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков отказался от нескольких обвинений в адрес российских спортсменов на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщается в мотивировочной части решения по делу российских олимпийцев, опубликованной сегодня.

Согласно протоколу, на заседании бывший химик заявлял, что никогда не давал спортсменам допинговый коктейль «Дюшес», не видел, чтобы олимпийцы его принимали, получали инструкции по употреблению или готовили «чистую» мочу. Также Родченков сообщил, что не видел, чтобы атлеты манипулировали с пробами и не знает, кто сообщил номера допинг-проб главе управления медицинских и научно-исследовательских программ Олимпийского комитета России Ирине Родионовой во время сочинских Игр.

В суде Родченкову напомнили, что ранее он утверждал обратное: якобы спортсмен или человек из его окружения высылал фото проб Родионовой, которая якобы распределяла запрещенные вещества среди атлетов. Химик ответил, что то был всего лишь план. Но именно прежние показания использовались как доказательство подмены проб на Играх в Сочи. Точный состав коктейля «Дюшес» Родченков назвать не смог. Попросил суд дать ему пять минут, а по истечении времени воздержался от ответа.

Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев в комментарии агентству напомнил, что считает первоначальные показания Родченкова ложью. Новые признания бывшего химика депутат связывает с началом «другой игры, которая должна вывести ситуацию в красивое русло, чтобы и волки были сыты, и овцы целы».

«Не знаю, насколько это получится. Сейчас рассматривается дело каждого отдельного спортсмена. Это будет долго, но единственно правильный способ доказать, что Родченков в свое время врал», - говорит Лебедев.

Выступление Родченкова в CAS, по мнению собеседника «ПС», приближает кульминацию длительного допингового скандала с благоприятным для России исходом.

«Первый этап – МОК восстановил ОКР в правах сразу после Олимпиады. Вторым этапом будет восстановление РУСАДА, а третьим то, что на ближайшую летнюю Олимпиаду вся национальная сборная России будет допущена без ограничений. А отдельные спортсмены, которые подверглись обструкции по допингу, будут в судебном порядке отстаивать честь и достоинство. И отыгрывать ситуацию в свою сторону. Таким образом, все показания Родченкова сведутся к нулю, и Россия восстановит свое честное, спортивное имя», - поделился мнением Лебедев.

Вслед за экс-главой московской лаборатории от первоначальных выводов отказался глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен. Именно его доклад об употреблении допинга российскими спортсменами и лег в основу расследования. В CAS профессор заявил, что в своем докладе не утверждал, что определенные атлеты из России были замешаны в допинг-схеме, а лишь могли в ней участвовать.

«Это не значит, что они нарушили антидопинговые правила», - заявил господин Макларен.