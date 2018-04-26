Роскомнадзор обещает более точечно блокировать Telegram

Роскомнадзор обещал закончить веерный перенос крупных подсетей в реестр запрещённых данных, как заявил глава РОЦИТ Сергей Гребенников.

Гребенников отметил, что теперь Роскомнадзор будет более точечно подходить к блокировке Telegram. В то время как РОЦИТ продолжит принимать жалобы от пострадавших пользователей, столкнувшихся с блокировкой IP-адресов.

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Ассоциация электронных коммуникаций поможет быстро передавать в Роскомнадзор данные о появившихся проблемах отдельных компаний.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзором была начата работа по блокировке Telegram за отказ предоставить ключи шифрования переписок для ФСБ. В «чёрный список» попали IP-адреса, которые могли применяться для обхода блокировок.