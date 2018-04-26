Россия создаст новый международный союз

Совместные действия в Сирии сблизили Москву, Тегеран и Анкару — в будущем, как считают авторитетные эксперты, Российская Федерация может образовать прочный союз с Ираном и Турцией.Процесс сближения, при этом, запущен уже сейчас — стороны регулярно проводят консультации по сирийской проблематике, в рамках которых эффективно решают довольно комплексные задачи, возникающие в повестке дня."Для того, чтобы действия РФ, Ирана и Турции в Сирии были максимально результативными, а также для того, чтобы стороны не создавали угроз друг для друга, нужны постоянные консультации. Тут просто нельзя действовать иначе, ведь на кону не только доверие, но и судьба целого государства", — цитирует федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня" Владимира Брутера, сотрудника Международного института гуманитарно-политических исследований.Очередная встреча представителей РФ, Ирана и Турции состоится двадцать восьмого апреля — главы министерств иностранных дел государств встретятся в Москве. Стороны будут обсуждать дальнейшие пути выполнения договоренностей, которые были достигнуты ранее на платформе "Астана".