Российские бадминтонисты Иванов и Созонов прошли в 1/4 финала чемпионата Европы

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов пробились в 1/4 финала чемпионата Европы, который проходит в испанской Уэльве, в парном разряде.

Иванов и Созонов в четверг обыграли в матче 1/8 финала польский дуэт в составе Милоша Бочата и Адами Квалины со счетом 21:19, 21:10.

Также в 1/4 финала чемпионата Европы в четверг пробились женский дуэт в составе Екатерины Болотовой и Алины Давлетовой и выступающая в одиночном разряде Евгения Косецкая. Болотова и Давлетова в 1/8 финала обыграли Бенгису Эрчетин и Назликан Инчи из Турции со счетом 21:16, 21:9, а Косецкая нанесла поражение эстонке Кристин Куубе - 21:13, 22:20.

Кроме того, борьбу продолжает смешанная пара Евгений Дремин/Евгения Димова, которая в 1/8 финала победила Бастиана Керсоди и Лиа Палермо из Франции со счетом 21:18, 21:15.

Другие результаты матчей 1/8 финала с участием россиян:

Мужчины

Владимир Мальков (Россия) - Расмус Гемке (Дания) - 13:21, 18:21;

Мужчины, пары

Константин Абрамов/Александр Зинченко (Россия) - Маркус Эллис/Крис Лангридж (Англия) - 12:21, 17:21;

Евгений Дремин/Денис Грачев (Россия) - Йонес Янсен/Йоси Цурвонне (Германия) - 21:17, 22:24, 20:22;

Смешанные пары

Родион Алимов/Алина Давлетова (Россия) - Матиас Кристиансен/Кристинна Педерсен (Дания) - 20:22, 21:18, 9:21.