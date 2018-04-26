«Российский маркетинг, бессмысленный и беспощадный!» В РФ начали выпускать водку «Новичок»

В соцсетях появились фото русской водки под названием «Новичок».
Очевидно, что название намекает на химическое оружие, которым был отравлен в Солсбери британский экс-ГРУшник Сергей Скрипаль.
Пользователи Твиттер прокоментировали выпуск новинки:
«Когда ты живешь в стране с полным отсутствием развития экономики и вообще без таковой, то приходится зарабатывать на громких именах. вся жиСТь ради бабла, а оно, как говорится не пахнет»
«Надо бояру так называть. чтобы травиться веселее было»
«Российский маркетинг, бессмысленный и беспощадный!»
«В Килининграде тоже днище пробивает»