Росстат приценился к шашлыкам на майские праздники

На предстоящих выходных, которые будут длиться четыре дня благодаря майским праздникам, стандартный шашлычный набор обойдется россиянам в 2020,53 рубля – на 5,71 рубля меньше, чем в прошлом году (главным образом за счет падения цен на свинину и овощи).

Об этом сообщается на странице Клуба деловой журналистики при Росстате в Facebook.

При расчетах специалисты Росстата исходили из того, что готовится порция шашлыков на четырех человек, для приготовления используются два вида мяса (свинина и куриные окорочка), хлеб (ржаной и пшеничный), овощи (лук репчатый, картофель, огурцы, помидоры), соусы (майонез и кетчуп). Кроме того, в «шашлычный набор» вошли различные алкогольные и неалкогольные напитки (водка, вино, пиво отечественное, сок, вода газированная и минеральная).

Для расчетов использовались единые условные нормы продовольственных товаров и официальная статистика о средних потребительских ценах по субъектам РФ в марте 2018 года (для регионов, населенных преимущественно мусульманами, в набор не включались свинина и алкоголь).

Рекордсмены по стоимости «шашлычного набора» – Чукотский автономный округ (3 677,08 рубля), Магаданская область (3 079,93 рубля), Ненецкий автономный округ (3 049 рублей), Республика Саха (2 848,8 рубля) и Камчатский край (2 789,27 рубля).

Дешевле всего шашлыки обойдутся жителям Ингушетии и Чечни (801,83 и 784,87 рубля соответственно) – за счет того, что в их «наборе» отсутствуют алкоголь и свинина.