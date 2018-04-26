«Ростех» опроверг договоренность о поставках С-300 в Сирию

Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил в ходе авиасалона Eurasia Airshow-2018, что принципиальное решение по поставкам зенитных ракетных систем С-300 в Сирию не принято, сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что после удара по сирийским правительственным войскам международной коалиции во главе с США у Москвы нет «никаких моральных обязательств» не поставлять С-300 Сирии.

Между тем 25 апреля посол Сирии в РФ Рияд Хаддад заявил, что российские зенитно-ракетные комплексы С-300 начали работу на сирийской территории еще около месяца назад.