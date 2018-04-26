Руководитель Ирана призвал мусульманские страны объединиться против США

Все мусульманские страны должны объединиться, чтобы дать отпор Соединённым Штатам Америки.
Об этом заявил высший руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передаёт ТАСС.
«Иран успешно сопротивляется тирании США и других высокомерных держав. Мы продолжим бороться», — отметил Хаменеи.
По его словам, «все мусульманские страны должны объединиться против Америки и других стран-угнетателей».Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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