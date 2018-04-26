Руководитель Ирана призвал мусульманские страны объединиться против США

Все мусульманские страны должны объединиться, чтобы дать отпор Соединённым Штатам Америки.

Об этом заявил высший руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передаёт ТАСС.

«Иран успешно сопротивляется тирании США и других высокомерных держав. Мы продолжим бороться», — отметил Хаменеи.

По его словам, «все мусульманские страны должны объединиться против Америки и других стран-угнетателей».

Яндекс.Дзен

Калашников призвал адекватно ответить США на захват генконсульства в Сиэтле

Путин подписал закон о запрете сберкнижек и сертификатов на предъявителя

Когда в России появится новый премьер