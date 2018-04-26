Саргсян объявил об уходе с поста главы правящей партии

Бывший президент и премьер-министр Армении Серж Саргсян объявил об отставке с поста главы правящей Республиканской партии (РПА), сообщает ТАСС.

Согласно сообщению пресс-службы РПА, такое решение было принято, «чтобы сохранить внутренний мир и стабильность в стране».

Преемник Саргсяна во главе РПА пока неизвестен: «Было принято решение начать дискуссии о смене председателя Республиканской партии».

Напомним, после ухода Сержа Саргсяна в отставку с поста премьер-министра Армении, как и требовали протестующие, коалиция «Елк» выдвинула Никола Пашиняна кандидатом на замещение должности главы кабмина. СМИ сообщали об уходе в отставку исполняющего обязанности главы правительства Карена Карапетяна, но его представитель опроверг эту информацию.