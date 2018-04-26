Сатанисты, педофилы и насильники свиней: Аморальный портрет типичного русофоба

Я не знаю, с чем это связано, но каждый раз, когда удаётся копнуть очередного русофоба, то оказывается, что (кроме того, что он мерзавец и лжец – это понятно по умолчанию) он какой-то извращенец.

Совпадение? Не думаю.

Помните, был такой лидер диссидентов, «борец с советским режимом» и «совесть эпохи» Владимир Буковский? Оказался педофилом, коллекционирующим детскую порнографию.

Недавно был скандал с ещё одним престарелым российским оппозиционером-педофилом (фамилию запамятовал), тоже много лет боровшимся за «свободу»

У выдающегося «мытця» Павленского, который нынче заключён во французскую психушку, тоже были серьёзные проблемы с сексуальной жизнью, нездоровая склонность к садо-мазо.

Я уже молчу про англосаксонские элиты. То у них премьер-министр насилует и убивает несовершеннолетних девочек на яхте, а потом топит трупы в море.

То другой премьер-министр насилует дохлую свинью.

Судя по морде Бориса Джонсона, кстати, он тоже чем-то сходным занимается, причём регулярно. И возможно под «веществами».

Клан Клинтонов в США также славится сексуальной разнузданностью и неразборчивостью. Хилари, к примеру, известная лесбиянка. А её ближайший помощник Джон Подеста – подтверждённый сатанист. А нынче пришла очередная новость из этой же серии. Престарелый актёр Морган Фримэн, который совсем недавно обвинял Россию в агрессии по отношению к Соединённым Штатам и рассказывал про «сияющий пример американской демократии», нынче обвиняется в изнасиловании своей сводной внучки Идены Хайнс (недавно убитой её бойфрендом-наркоманом).

Что с ними всеми не так? Какая связь между русофобией и педофилией? Неужели Россия мешает им насиловать детей? Или раздражает, как место, где их извращённые желания, фантазии и поступки до сих пор считаются преступлениями?

Можно сколько угодно пытаться рассказывать гадости про нашу страну и наши элиты, но у нас никто и никогда не купался в крови (как Елизавета Батори), не душил своих жён и детей (как Жиль де Рэ), не насиловал детей – ни во времена Российской Империи, ни в советское время, ни в современной Российской Федерации.

Если педофилия и зоофилия – это характерные черты «цивилизации» и «демократии», то, честное слово, лучше мы и дальше будем «варварами».

Александр Роджерс

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