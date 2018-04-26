Шарлиз Терон рассказала, что ее дети плохо ладят друг с другом

Шарлиз Терон

42-летняя Шарлиз Терон в последнее время прямо нарасхват — она то выступает на различных мероприятиях, то дает интервью для модных изданий, то посещает кинопремьеры. Вчера же актриса пришла на шоу популярной телеведущей Эллен Дедженерес, где рассказала о своих детях — почти трехгодовалой Августе и шестилетнем Джексоне. По словам звезды, отношения между ними очень сильно изменились за последний год.

В последний раз, когда я здесь была, Августе было 1,5 года, а Джексону — пять. Раньше старший мог сказать: "Давай сделаем это", а младшая легко соглашалась. Их отношения были такими спокойными, красивыми и нежными, что заставляло меня плакать каждый день,

— призналась она.

Шарлиз Терон с сыном Джексоном и дочерью Августой

Однако сейчас дела стали обстоять несколько иначе. Дети выросли, и каждый из них стал проявлять свой характер.

Сейчас я плачу уже по другой причине. Моей младшей дочери уже почти три года, и она уже перестала так легко соглашаться со старшим братом. Теперь в нашем доме каждый день словно война,

— поделилась она.

Дедженерес не могла не спросить Терон и о фильме "Талли" (Tully), который не так давно вышел на экраны и ради роли в котором звезде пришлось набрать 20 с лишним килограммов.

Фильм посвящен тому, как сегодня выглядит родительство. Для меня так странно, что сейчас, когда есть столько информации относительно всего, в вопросах воспитания по-прежнему очень много стигматизации. Мы просто не говорим о многих вещах, через которые проходят родители. Но матери проходят через это каждый день, они беременеют, набирают вес, а затем им требуется полтора года, чтобы его потерять. А если им не удается это сделать, их начинают критиковать. Соглашаясь на роль матери троих детей, я чувствовала большую ответственность и в личном, и в профессиональном плане,

— заключила она.

Шарлиз Терон с дочерью Августой