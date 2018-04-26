Шокирующая Украина: СБУшник утопил полицейского после пьяного ДТП (ВИДЕО)

Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины сообщает, что уже передал в суд дело о гибели полицейского в Кировоградской области в октябре 2017 года. Его тело было обнаружено в колодце посреди поля, а машина в водоёме поблизости.

Как выяснилось, погибший, 24-летний старший лейтенант полиции, поехал на собственном автомобиле «ВАЗ» отдохнуть в компании двух участковых офицеров Благовещенского отдела полиции, 27-летним сотрудником СБУ и 33-летним жителем Благовещенского района.

Несмотря на то, что сезон официально ещё не был начат, они решили выехать на охоту. Перед этим они выпили.

Позже друзья заметили косулю и решили преследовать её прямо на автомобиле, однако гонки по осеннему полю старый «Жигуль» не выдержал и перевернулся.

В результате ДТП владелец машины, который сидел на пассажирском сидении, оказался прижат металлическим каркасом и не подавал признаков жизни.

Его друзья вместо того, чтобы вызвать «скорую» и полицию, испугались и решили всё скрыть. Для этого автомобиль утопили в находящемся неподалёку карьере, а тело владельца машины 33-летний гражданский и сотрудник СБУ сбросили в колодец, привязав к ногам камень для надежности.

После выяснения этих обстоятельств открытое ранее уголовное производство по ст. 115 — умышленное убийство, было переквалифицировано по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения. Кроме того, было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 396 УК Украины — сокрытие преступления.

После проведения ряда дополнительных экспертиз выяснились новые факты. В частности, как выявила судебно-медицинская экспертиза, смерть полицейского наступила не из-за ДТП, а в результате убийства по неосторожности: было установлено, что причиной смерти правоохранителя стала механическая асфиксия от утопления. То есть, в колодец копа бросили ещё живым.

На данный момент жителю Благовещенского района, который находился за рулем на момент ДТП и после принимал участие в утоплении пострадавшего в колодце, объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 119 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения и убийство по неосторожности.

На данный момент он арестован без права внесения залога. Сотруднику СБУ инкриминируют ч. 1 ст. 119 и ст. 396 УК Украины — убийство по неосторожности и сокрытие преступления. Он также содержится под стражей без возможности внесения залога.

Что касается ещё двух фигурантов, участковых офицеров полиции, то они оба уволены из органов.

Кроме того, по решению Благовещенского районного суда Кировоградской области один из них был приговорён к трём годам лишения свободы за сокрытие преступления, однако на основании ст. 75 УК освобождён от отбывания наказания. Для него установлен испытательный срок в 2 года. Также был уволен с должности начальник Благовещенского отдела полиции.