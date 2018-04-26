Шувалов рассказал о желаемом месте работы

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что был бы рад любому назначению, которое даст ему глава государства, сообщает РИА Новости.

Напомним, 24 апреля появились сообщения, что Шувалов не будет работать в новом составе правительства, которое президент утвердит после инаугурации. Представитель вице-премьера вслед за этим опроверг слухи о скором уходе Шувалова из кабмина.

Сам Шувалов отметил: «Я хочу работать там, где скажет президент». При этом на уточняющий вопрос, идет ли речь о правительстве, вице-премьер ответил: «Я любой работе рад, которую даст президент».