СКР не увидел халатности в массовом отравлении таллием на авиазаводе

Ростовское следственное управление Следственного комитета РФ отказалось возбуждать уголовное дело по факту халатности на таганрогском авиапредприятии (ТАНТК им. Бериева), один сотрудник которого отравил других таллием.

Обращение о возбуждении дела подавали сами пострадавшие, пишет «Коммерсантъ». СУ СКР по Ростовской области в лице капитана юстиции Барашева (его подпись стоит на ответе) переадресовало просьбу сотрудников ТАНТК таганрогскому городскому управлению МВД.

Пострадавшие в своем обращении указывали на то, что преступление в отношении них было совершено общеопасным способом на территории авиационного завода, поэтому руководство предприятия, «допустившее подобное на закрытой территории», может быть виновно в инциденте и должно быть привлечено к уголовной ответственности.

Юрист авиазавода Инна Алейникова, сама пострадавшая от отравления, расценила действия СУ СКР по Ростовской области как признак того, что уголовное дело о халатности руководства предприятия возбуждено не будет.

Напомним, о массовом отравлении таллием более 30 сотрудников ТАНТК – инженеров, экономистов и юристов – стало известно в начале марта. МВД возбудило уголовное дело только после многочисленных публикаций в СМИ, после чего задержало подозреваемого – инженера Владислава Шульгу. На допросе он признался в отравлении воды в кулере с питьевой водой и объяснил, что хотел отомстить коллегам. Таллий мужчина сумел получить из припоя для паяльника.