СКР вместо мошенничества вменил Ампелонскому растрату

Следственный комитет России изменил предъявленные пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому, начальнику правового управления Роскомнадзора Борису Единину и советнику гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александру Весельчакову обвинения – с мошенничества на растрату, передает ТАСС со ссылкой на близкие к следствию источники.

Трое фигурантов дела – Ампелонский, Единин и Весельчаков – находятся под домашним арестом, Звягинцеву выпустили под подписку о невыезде.

Ранее СМИ сообщали, что двое фигурантов пошли на сделку со следствием и дали показания против остальных. Официальных данных по этому поводу нет, но телеграм-канал Mash со ссылкой на свои источники утверждает, что со следствием сотрудничают Весельчаков и Звягинцева.

По их версии, Ампелонский и Единин приказали создать в «Главном радиочастотном центре» новый отдел, куда затем устроили восемь своих приближенных, назначив им зарплаты в 150–300 тысяч рублей, а деньги делили между собой. Ущерб, нанесенный в результате этой махинации, оценивается в 23 млн рублей.