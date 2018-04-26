Смена «АТО» на ООС: стоит ли тревожиться

Показать меню
Актуально
Российские военные провели на Курилах учения - 06:46 Российские военные провели на Курилах учения Страны G7 готовы ужесточить санкции против России - 07:16 Страны G7 готовы ужесточить санкции против России Ведущие судоходные компании мира отказываются от сотрудничества с Россией - 07:21 Ведущие судоходные компании мира отказываются от сотрудничества с Россией Майя Донцова решила изменить тактику поведения с Лешей Купиным - 07:25 Майя Донцова решила изменить тактику поведения с Лешей Купиным Дату начала Третьей мировой войны по формуле рассчитал математик - 07:56 Дату начала Третьей мировой войны по формуле рассчитал математик Мемория. Анатолий Кторов - 08:00 Мемория. Анатолий Кторов На новом энергоблоке Ленинградской АЭС-2 монтируют систему безопасности - 08:14 На новом энергоблоке Ленинградской АЭС-2 монтируют систему безопасности "Хьюстон" обыграл "Миннесоту" и повел 3-1 в серии первого раунда плей-офф НБА - 08:28 Государство не будет вмешиваться в деятельность единой поместной церкви - 08:32 Государство не будет вмешиваться в деятельность единой поместной церкви «Смерть журналистики»: Пулитцер за пропаганду феминизма, плохих белых и - 08:35 «Смерть журналистики»: Пулитцер за пропаганду феминизма, плохих белых и русофобию Впервые танк ИС-3 примет участие в военном параде в Санкт-Петербурге - 08:39 Впервые танк ИС-3 примет участие в военном параде в Санкт-Петербурге Бойфренд Скарлетт Йоханссон Колин Жост поддержал актрису на премьере фильма - 09:21 Бойфренд Скарлетт Йоханссон Колин Жост поддержал актрису на премьере фильма Придется раскошелиться: Киеву рассказали, как «забрать» украинцев из России - 09:22 Придется раскошелиться: Киеву рассказали, как «забрать» украинцев из России В Солсбери начали зачистку остатков «Новичка» - 09:31 В Солсбери начали зачистку остатков «Новичка» G7 пригрозила России ужесточением санкций - 09:31 G7 пригрозила России ужесточением санкций Постпредство РФ при ОЗХО получило ответ Британии по делу Скрипаля - 09:31 Постпредство РФ при ОЗХО получило ответ Британии по делу Скрипаля Роскомнадзор решил расширить основания для блокировки из-за Telegram - 09:31 Роскомнадзор решил расширить основания для блокировки из-за Telegram
» » Смена «АТО» на ООС: стоит ли тревожиться

Смена «АТО» на ООС: стоит ли тревожиться


Добавлено: 26 апр 2018 в 05:15, Категория: Новости на сегодня
Смена «АТО» на ООС: стоит ли тревожиться

30 апреля Киев официально объявит об изменении формата военных действий в Донбассе — «АТО» будет заменена Операцией объединенных сил. Управление группировкой перейдет от СБУ к Вооруженным силам Украины

В донбасских республиках с тревогой ждут объявленной даты, поскольку многие полагают, что смена вывески станет своеобразной точкой отсчета в новом витке войны. В противном случае, для чего было вообще огород городить? О готовности к выполнению любых задач, как подразделений МВД, так и ВСУ, объявил командующий Объединенных сил Сергей Наев в интервью газете «Факты». Означает ли это, что, если военным отдадут приказ брать штурмом Донецк, Луганск и другие населенные пункты, контролируемые сепаратистами, они уже сейчас, используя имеющиеся резервы в живой силе и технике, готовы успешно добиться поставленной цели?

Похоже, что нет, не значит. Во все предлагаемые модели по реинтеграции мятежного региона, кому бы ни принадлежало их авторство, в обязательном порядке монтируется ключевой элемент — миротворческая миссия ООН, которая должна будет явиться отрядом первопроходцев, расчищающих путь для идущих по их следам уже собственно украинским военным.

Похоже, что качество и боеспособность вооруженных сил Украины таковы, что самостоятельно вести боевые действия и добиваться успеха они уже не в состоянии, и полностью отдают себе в этом отчет.

Действительно, на подступах к ДНР и ЛНР удалось сконцентрировать силовой кулак, который по численности превышает армейские корпуса республик в три-четыре раза. Этого явно недостаточно для гарантированной победы при наступлении, поскольку пробивать оборону города такими силами означает обречь на гибель большинство военнослужащих и вовсе не обязательно при этом добиться успеха. Кроме того, ВСУ так и не удалось восполнить огромные потери в бронетехнике и артиллерии, понесенные во время боев в 2014–15 годов. То есть, говорить о готовности выполнять любые военные задачи нет никаких оснований.

Список возможностей украинских военных в нынешних условиях невелик и все, что может быть задействовано для усложнения жизни жителям Донбасса, уже работает.

Это и непрекращающиеся обстрелы, и точечные провокации, вроде недавней снайперской стрельбы по людям на пункте пограничного перехода или по сотрудникам Донецкой фильтровальной станции, попытки зайти в серую зону небольшими группами и закрепиться там, отрапортовав, что удалось отвоевать еще несколько метров вражеской территории. Все это никак не говорит о высоком уровне боеготовности, дисциплины и способности одним решающим мощным ударом переломить ситуацию на фронтах. Именно поэтому сегодня ставка делается не на собственные силы, которых недостаточно, а на участие в операции выцыганенного у мирового сообщества миротворческого контингента, на который Киев возлагает миссию провести разоружение сепаратистов и открыть двери в Донбасс для украинских военных и полиции.

Министр обороны Украины Семен Полторак называет одну из двух будущих форм операции «принуждением к миру» и говорит, что в ней необходимо будет задействовать 35–40 тысяч миротворцев. Собственно, в переводе на нормальный человеческий язык это значит, что, по мнению киевских стратегов, ломать линию обороны и вести бои с сепаратистами должны будут на первом этапе «голубые каски». Лишь потом к ним присоединятся украинские боевики.

Хороший, конечно, план, однако с ним могут не согласиться те, кому в нем предназначена роль тарана. Но даже не в этом дело. С маниакальным упорством все, начиная с президента, заканчивая различными министрами твердят про миротворческую миссию, будучи прекрасно осведомлены, что для ее размещения в зоне конфликта необходима резолюция Совета безопасности ООН.

Россия, имеющая собственное представление о роли миротворцев, заблокирует любой проект, не совпадающий с ее пониманием предмета. Почему в таком случае тема «голубых касок» не сходит с языка украинских политиков и чиновников, утверждающих, что план Киева по размещение контингента поддерживает все мировое сообщество, а значит, благоприятное решение будет принято?

Здесь может быть несколько вариантов. Сейчас Запад прорабатывает способ обхода России в ООН по вопросу о Сирии. Во времена холодной войны несколько раз использовался способ, известный как «объединение во имя мира». Если 9 из 15 членов Совбеза проголосуют за передачу вопроса на рассмотрение в Генассамлею, то уже там решение может быть принято двумя третями голосов. Если этот механизм будет применен в связи с Сирией, то нет никакой причины не использовать его впоследствии и по украинской тематике. Однако тут возникают очень плохо преодолимые сложности.

Очевидно, что непрошеных вооруженных гостей, какого бы цвета головные уборы они ни носили, защитники Донбасса к себе домой просто так не пустят. Проще говоря, миротворцев, если их прибытие в зону конфликта не будет согласовано с республиками, встретят огнем. И очевидно, что это приведет к закономерным последствиям в виде энного количества убитых и раненных. Очень сомнительно, чтобы западные страны, готовые участвовать в миротворческой миссии, направили своих военнослужащих на Донбасс, зная, что есть высокая вероятность получить их обратно в цинковых гробах. Поэтому шансов на соответствующее решение, честно говоря, пока крайне мало. Одно дело поддерживать позицию Киева вообще, другое — выполнять за него тяжелую и грязную работу, сопряженную с высокими рисками.

Второй вариант — это расчет на военную помощь в обход ООН. Скажем, Вашингтон и его союзники направляют на Украину свои военные подразделения, как это происходило в разных странах, в первую очередь в Ираке. Сейчас союзнический контингент находится в Сирии без всякого разрешения официальных властей этой страны. Такой план тоже можно считать маниловщиной, поскольку очевидно, что в ответ на появление иностранных войск на украинской территории, Москва немедленно введет свою регулярную армию в ДНР и ЛНР. Это не будет расцениваться как оккупация или вторжение, это лишь ответная симметричная мера. В ситуации возникает уже знакомый тупик. Едва ли Запад готов военным путем решать за Украину ее проблемы, рискуя жизнями собственных военнослужащих.

Куда ни кинь — всюду клин. Без миротворцев украинцы воевать отказываются, а перспективы принятия соответствующего решения пока не собираются покидать зону нулевой вероятности.


Поэтому к предстоящей смене формата «АТО» на ООС можно относиться как к сугубо формальной процедуре, при помощи которой главнокомандующий Украины решает свои, сугубо внутренние проблемы.

Андрей Бабицкий, Украина.ру

Материалы по теме:

Командующий рассказал о подготовке Украиной операции Объединенных сил на Донбассе (ВИДЕО)
Командующий Объединенных сил Наев рассказал, сколько еще будет продолжаться АТО на Донбассе
Генерал Наев: ВСУ будут готовы к полному освобождению оккупированных территорий
Командир новой военной операции на Донбассе не собирается вести переговоры с террористами
Добавлено: 26 апр 2018 в 05:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Миллионы на ветер. Как США собираются отрывать Донбасс от России

Миллионы на ветер. Как США собираются отрывать Донбасс от России

Арестованное в ОАЭ российское судно Crystal East подало сигнал бедствия

Арестованное в ОАЭ российское судно Crystal East подало сигнал бедствия

Донецк под огнём: мощный обстрел начался с утра

Донецк под огнём: мощный обстрел начался с утра

НБУ выпустит монеты с изображением Крыма

НБУ выпустит монеты с изображением Крыма

Новости России
еще новости
Цены на бензин в Крыму упадут после открытия моста — ФАС

Цены на бензин в Крыму упадут после открытия моста — ФАС

Реновацию в «Новой Москве» завершат в 2025 году

Реновацию в «Новой Москве» завершат в 2025 году

Аксенов призвал ФАС разобраться с ценами на перелеты в Крым

Аксенов призвал ФАС разобраться с ценами на перелеты в Крым

ФАС обязала Tele2 отменить национальный роуминг до 31 мая

ФАС обязала Tele2 отменить национальный роуминг до 31 мая

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Принц Уильям чуть не уснул во время церковной службы на второй день после рождения сына: видео

Принц Уильям чуть не уснул во время церковной службы на второй день после рождения сына: видео

У Робби Уильямса в подвале находится марихуановая ферма

У Робби Уильямса в подвале находится марихуановая ферма

Как Мелания Трамп справилась с организацией первого государственного ужина в честь Эммануэля и Бриджит Макрон?

Как Мелания Трамп справилась с организацией первого государственного ужина в честь Эммануэля и Бриджит Макрон?

Юэн Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстед: вновь «засекли» вместе

Юэн Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстед: вновь «засекли» вместе

Новости политики
еще новости
Разрабатывается оптимальное решение по Договору о дружбе с РФ, - Качка

Разрабатывается оптимальное решение по Договору о дружбе с РФ, - Качка

Разгром лагеря ромов под Киевом: начато несколько уголовных производств

Разгром лагеря ромов под Киевом: начато несколько уголовных производств

Один за всех: Эдуард Маршанкулов остановил политический кризис в КЧР

Один за всех: Эдуард Маршанкулов остановил политический кризис в КЧР

Представитель “Блока Петра Порошенко” стал самым богатым депутатом в Украине

Представитель “Блока Петра Порошенко” стал самым богатым депутатом в Украине

Новости экономики
еще новости
Следы российских чиновников нашли в панамских офшорах

Следы российских чиновников нашли в панамских офшорах

Совет Федерации «без лишнего шума» смягчит антисанкции

Совет Федерации «без лишнего шума» смягчит антисанкции

НБУ выпустит монеты с изображением Крыма

НБУ выпустит монеты с изображением Крыма

В Греции предложили эффектный способ снять западных санкции с Крыма

В Греции предложили эффектный способ снять западных санкции с Крыма

Новости общества
еще новости
Кинологи РВСН готовятся к всеармейскому конкурсу «Верный друг»

Кинологи РВСН готовятся к всеармейскому конкурсу «Верный друг»

В Нью-Йорке выставили на аукцион картину с самой высокой оценочной стоимостью в истории

В Нью-Йорке выставили на аукцион картину с самой высокой оценочной стоимостью в истории

В РВСН стартовал финальный этап конкурса «Мастера автобронетанковой техники»

В РВСН стартовал финальный этап конкурса «Мастера автобронетанковой техники»

В Санкт-Петербурге спущен на воду новейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов» проекта 12700 для минно-тральных сил военно-морского флота

В Санкт-Петербурге спущен на воду новейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов» проекта 12700 для минно-тральных сил военно-морского флота

Происшествия
еще новости
Главу Мадрида поймали на краже крема из магазина

Главу Мадрида поймали на краже крема из магазина

Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

Новости Украины
еще новости
«Минимум 554 военных покончили жизнь самоубийством» : — Анатолий Матиос

«Минимум 554 военных покончили жизнь самоубийством» : — Анатолий Матиос

В Конгрессе США обеспокоены ростом антисемитизма в Украине и Польше

В Конгрессе США обеспокоены ростом антисемитизма в Украине и Польше

Экс-игрок «Шахтера» рассказал о последней тренировке в Донецке

Экс-игрок «Шахтера» рассказал о последней тренировке в Донецке

В Москве экстренно госпитализировали известного музыканта

В Москве экстренно госпитализировали известного музыканта

Мировые новости
еще новости
В Госдепе прокомментировали свое проникновение в генконсульство России

В Госдепе прокомментировали свое проникновение в генконсульство России

Авианосец

Авианосец "Адмирал Кузнецов" прошел модернизацию

На фронте снова

На фронте снова "горячо": ранены пятеро украинцев, оккупанты осуществили 33 обстрела

Три года работы позади: в НАБУ рассказали о достижениях в борьбе с коррупцией

Три года работы позади: в НАБУ рассказали о достижениях в борьбе с коррупцией




Лента новостей
«Минимум 554 военных покончили жизнь самоубийством» : — Анатолий Матиос - 02:25 «Минимум 554 военных покончили жизнь самоубийством» : — Анатолий МатиосРамос: люди думали, что "Реал" разгромит "Баварию" в первом матче полуфинала ЛЧ - 02:11 Рамос: люди думали, что Полиция Вашингтона задержала в иранском посольстве мужчину с оружием - 01:49 Полиция Вашингтона задержала в иранском посольстве мужчину с оружием"Динамо" и "СКА-Нева" установили рекорд ВХЛ по продолжительности матча - 01:39 Amazon будет доставлять покупки прямо в багажник вашего автомобиля  - 01:21 Amazon будет доставлять покупки прямо в багажник вашего автомобиля В РВСН стартовал финальный этап конкурса «Мастера автобронетанковой техники» - 01:14 В РВСН стартовал финальный этап конкурса «Мастера автобронетанковой техники»Изготовление брендовой упаковки - 01:12 Изготовление брендовой упаковкиВ Конгрессе США обеспокоены ростом антисемитизма в Украине и Польше - 01:07 В Конгрессе США обеспокоены ростом антисемитизма в Украине и ПольшеПочти половина американцев против политики Трампа в Сирии, — опрос - 01:00 Почти половина американцев против политики Трампа в Сирии, — опросСотрудники Госдепа взломали генконсульство РФ в Стиэтле, чтобы проверить, что оно «освобождено» - 00:22 Сотрудники Госдепа взломали генконсульство РФ в Стиэтле, чтобы проверить, что оно «освобождено»Неделя до ЧМ: шведский этап Еврохоккейтура как последняя проверка сборной России - 00:18 Неделя до ЧМ: шведский этап Еврохоккейтура как последняя проверка сборной РоссииРазгром лагеря ромов под Киевом: начато несколько уголовных производств - 00:00 Разгром лагеря ромов под Киевом: начато несколько уголовных производствЗачем нужен одностраничный сайт - 23:57 Зачем нужен одностраничный сайтКак доставить контейнер 20 футов в Екатеринбурге? - 23:55 Как доставить контейнер 20 футов в Екатеринбурге?
Последние новости
Мифическое существо помберо сняли на видео в Парагвае - 06:00 Мифическое существо помберо сняли на видео в Парагвае Разрабатывается оптимальное решение по Договору о дружбе с РФ, - Качка - 05:46 Разрабатывается оптимальное решение по Договору о дружбе с РФ, - Качка Кинологи РВСН готовятся к всеармейскому конкурсу «Верный друг» - 05:42 Кинологи РВСН готовятся к всеармейскому конкурсу «Верный друг» Бывший президент США Буш-старший покинул отделение реанимации - 05:39 Бывший президент США Буш-старший покинул отделение реанимации Смена «АТО» на ООС: стоит ли тревожиться - 05:15 Смена «АТО» на ООС: стоит ли тревожиться СМИ: Инаугурацию президента РФ проведет Хорошевцев - 04:32 СМИ: Инаугурацию президента РФ проведет Хорошевцев В Нью-Йорке выставили на аукцион картину с самой высокой оценочной стоимостью в истории - 04:05 В Нью-Йорке выставили на аукцион картину с самой высокой оценочной стоимостью в истории На волне провокаций: как Украина пытается закрыть свои воды для российских судов - 04:00 На волне провокаций: как Украина пытается закрыть свои воды для российских судов Пентагон пожаловался на применение комплексов РЭБ против ВВС США в Сирии - 03:07 Пентагон пожаловался на применение комплексов РЭБ против ВВС США в Сирии Принц Уильям чуть не уснул во время церковной службы на второй день после рождения сына: видео - 03:00 Принц Уильям чуть не уснул во время церковной службы на второй день после рождения сына: видео Emirates запускает домашнюю регистрацию багажа - 02:46 Emirates запускает домашнюю регистрацию багажа В Госдепе прокомментировали свое проникновение в генконсульство России - 02:42 В Госдепе прокомментировали свое проникновение в генконсульство России ДОСААФ меняет статус и вместе с Минобороны начнёт масштабные проекты - 02:39 ДОСААФ меняет статус и вместе с Минобороны начнёт масштабные проекты
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"