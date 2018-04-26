СМИ: Луис Энрике может сменить Венгера и взять в "Арсенал" лидера "Ромы"

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Бывший главный тренер "Барселоны" Луис Энрике может сменить Арсена Венгера в лондонском "Арсенале", утверждает британское издание The Sun.

Как отмечается, в случае назначения испанского специалиста в "Арсенал", состав "канониров" может пополнить бельгийский полузащитник "Ромы" Раджа Наинголлан, а сумма этого трансфера составит порядка 45 миллионов фунтов.

Венгер покинет пост главного тренера "Арсенала" по окончании нынешнего сезона после 22 лет работы в клубе из Лондона.

В чемпионате Италии сезона-2017/18 бельгийский полузащитник сыграл в составе "Ромы" в 28 матчах, забил четыре мяча и отдал семь голевых передач.