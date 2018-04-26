СМИ назвали ответственного за трагедию в одесском Доме профсоюзов 2 мая

Ответственность за трагедию в Одессе в 2014 году, где при пожаре в Доме профсоюзов погибо около 50 человек, лежит на спикере Верховной рады Украины Андрее Парубие. Такую версию представил израильский телеканал ILand, показав полную версию документального фильма «Площадь разбитых надежд».

Основные герои фильма — трое граждан Грузии, которые уже фигурировали в первой части фильма, показанного в феврале. Нанятые снайперы Александр Ревазишвили, Цезари Баджалидзе и Георгий Бежиташвили заявили, что организаторами расстрелов митингующих в Киеве были Михаил Саакашвили, Мамука Мамулашвили, а также тогдашние лидеры Майдана Сергей Пашинский, Андрей Парубий и ряд других лиц.

В расширенной версии фильма Баджалидзе утверждает, что якобы по договоренности с Парубием он вошел в группу наемников, которые устраивали побоище и пожар в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

По его словам, Парубий формировал группы активистов для подавления сепаратистских мероприятий в разных регионах Украины. Накануне событий 2 мая в Одессу привезли автобусами несколько сотен националистически настроенных активистов. В их багаже были емкости с бензином, а также палки и цепи. Перед ними стояла задача разгромить лагерь Антимайдана на Куликовом поле.

В том, что Баджалидзе лично участвовал в событиях в Одессе, подтверждают кадры фильма, на которых его видно внутри сгоревшего Дома профсоюзов вместе с другими националистами.

Герои фильма вновь заявили, что причина, по которой они решили раскрыть информацию о своем участии в расстрелах на Майдане — гибель при загадочных обстоятельствах шести коллег, которые вместе с ними участвовали в событиях февраля 2014 года. Своими признаниями они надеются обезопасить себя.

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