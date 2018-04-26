СМИ обусловили ответ России на санкции США содействием Евросоюза

Официальный ответ России на американские санкции отложен в ожидании результатов переговоров между США, Германией и Францией, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Министерстве финансов РФ.

Собеседник агентства утверждает, что в Москве рассчитывают на содействие президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель в открытии европейского рынка для российского алюминия после санкций, которые США ввели против «Русала». Источник заявил: «Все смотрят, удастся ли Меркель договориться с Дональдом Трампом о том, чтобы добиться исключения из правил. Именно поэтому в России не расчехляют все орудия в ответ».

Еще один источник — близкий к российскому правительству —утверждает, что санкции против «Русала» стали для России сюрпризом: «Мы не думали, что будет оказываться такое давление, но и Запад этого не ожидал. Поэтому были предприняты попытки ослабить давление с обеих сторон».

Напомним, министерство финансов США внесло «Русал» в санкционный список, что предполагает заморозку активов на американской территории, а также арест недвижимости и банковских счетов, принадлежащих как юридическим, так и физическим лицам, связанным с компанией. Однако 23 апреля ведомство предложило снять санкции с «Русала» при условии, что Олег Дерипаска откажется от участия в капитале и контроля над компанией.

25 апреля появились неподтвержденные сведения, что швейцарская трейдинговая компания Glencore, которая до введения санкций являлась крупнейшим потребителем алюминия «Русала», решила возобновить закупки.