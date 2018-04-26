СМИ объявили об отказе РКН от веерных блокировок из-за Telegram

Роскомнадзор пообещал впредь отказаться от веерных блокировок в попытках добиться блокировки мессенджера Telegram в России, заявил РБК директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников. РОЦИТ и Российская ассоциация электротехнических компаний (РАЭК) организовали встречу ведомства с представителями IT-индустрии для обсуждения проблем, которые возникли из-за блокировки IP-адресов, которые использовал мессенджер, уточняет издание.

Гребенников сообщил, что в ходе встречи в регуляторе «подчеркнули, что уже не будут веерно вносить в реестр запрещенной информации крупные подсети и в целом станут подходить к блокировкам более точечно».

Другой участник встречи рассказал РБК, что ведомство не собирается исключать из реестра запрещенных сайтов миллионы внесенных в него за последние дни IP-адресов, пока владельцы облачных сервисов «не выгонят Telegram» со своих платформ: «У бизнеса истерика. Роскомнадзор говорит, что бизнес сам виноват, не нужно было использовать таких партнеров».

Ранее Роскомнадзор заблокировал некоторые подсети хостинг-провайдеров Amazon и Google, IP-адреса которых Telegram использовал для обхода блокировки, и у крупных провайдеров возникли проблемы, приведшие в итоге к сбоям в работе ряда сайтов и сервисов, не имеющих отношения к блокируемому мессенджеру.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что взаимодействие с Google получилось конструктивным и перешло в предметный диалог, а с Amazon успехов достичь пока не удалось.