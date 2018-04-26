СМИ объявили об отказе РКН от веерных блокировок из-за Telegram

Показать меню
Актуально
В Солсбери начали зачистку остатков «Новичка» - 09:31 В Солсбери начали зачистку остатков «Новичка» G7 пригрозила России ужесточением санкций - 09:31 G7 пригрозила России ужесточением санкций Постпредство РФ при ОЗХО получило ответ Британии по делу Скрипаля - 09:31 Постпредство РФ при ОЗХО получило ответ Британии по делу Скрипаля Роскомнадзор решил расширить основания для блокировки из-за Telegram - 09:31 Роскомнадзор решил расширить основания для блокировки из-за Telegram ГИБДД предложила изменить экзамен на права - 09:32 ГИБДД предложила изменить экзамен на права СМИ узнали о плане Путина увеличить соцрасходы на 10 трлн рублей - 09:33 СМИ узнали о плане Путина увеличить соцрасходы на 10 трлн рублей Эмансипация от доллара. С 2017 года это валюта противника - 09:42 Эмансипация от доллара. С 2017 года это валюта противника Андрей Черкасов поделился воспоминаниями из детства - 10:00 Андрей Черкасов поделился воспоминаниями из детства Страны "Большой семерки" оценили поведение КНДР - 10:03 Страны Два человека погибли при крушении военного самолета в Тунисе - 10:04 Два человека погибли при крушении военного самолета в Тунисе Цель — нулевая смертность в ДТП: какие нововведения подготовила ГИБДД - 10:14 Цель — нулевая смертность в ДТП: какие нововведения подготовила ГИБДД для будущих водителей Посол США в России сравнил Владивосток с Калифорнией - 10:25 Посол США в России сравнил Владивосток с Калифорнией В Хабаровском крае расчеты ЗРПК «Панцирь» отразили атаку БЛА условных - 10:32 В Хабаровском крае расчеты ЗРПК «Панцирь» отразили атаку БЛА условных террористов Премьеры передач «Экстремальное строительство», «Крутые грузовики» и «Стройка - 10:41 Премьеры передач «Экстремальное строительство», «Крутые грузовики» и «Стройка на Аляске» в мае на Travel Channel G7 готова расширить санкции в отношении России - 10:56 G7 готова расширить санкции в отношении России В ЕР пообещали уголовное наказание поддерживающим санкции США россиянам - 10:59 В ЕР пообещали уголовное наказание поддерживающим санкции США россиянам Выдачей дорожных знаков «Инвалид» займется Минтруд - 10:59 Выдачей дорожных знаков «Инвалид» займется Минтруд
» » СМИ объявили об отказе РКН от веерных блокировок из-за Telegram

СМИ объявили об отказе РКН от веерных блокировок из-за Telegram


Добавлено: 26 апр 2018 в 08:26, Категория: Новости на сегодня
СМИ объявили об отказе РКН от веерных блокировок из-за Telegram

Роскомнадзор пообещал впредь отказаться от веерных блокировок в попытках добиться блокировки мессенджера Telegram в России, заявил РБК директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников. РОЦИТ и Российская ассоциация электротехнических компаний (РАЭК) организовали встречу ведомства с представителями IT-индустрии для обсуждения проблем, которые возникли из-за блокировки IP-адресов, которые использовал мессенджер, уточняет издание.

Гребенников сообщил, что в ходе встречи в регуляторе «подчеркнули, что уже не будут веерно вносить в реестр запрещенной информации крупные подсети и в целом станут подходить к блокировкам более точечно».

Другой участник встречи рассказал РБК, что ведомство не собирается исключать из реестра запрещенных сайтов миллионы внесенных в него за последние дни IP-адресов, пока владельцы облачных сервисов «не выгонят Telegram» со своих платформ: «У бизнеса истерика. Роскомнадзор говорит, что бизнес сам виноват, не нужно было использовать таких партнеров».

Ранее Роскомнадзор заблокировал некоторые подсети хостинг-провайдеров Amazon и Google, IP-адреса которых Telegram использовал для обхода блокировки, и у крупных провайдеров возникли проблемы, приведшие в итоге к сбоям в работе ряда сайтов и сервисов, не имеющих отношения к блокируемому мессенджеру.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что взаимодействие с Google получилось конструктивным и перешло в предметный диалог, а с Amazon успехов достичь пока не удалось.


Материалы по теме:

Роскомнадзор обещает более точечно блокировать Telegram
Роскомнадзор объяснил блокировку Google
Блокировки Роскомнадзора добрались до «облака» Microsoft
В России начался бум прокси-сервисов из-за угрозы блокировки Telegram
Добавлено: 26 апр 2018 в 08:26, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Гутерреш в июне проведет встречу глав контртеррористических служб

Гутерреш в июне проведет встречу глав контртеррористических служб

Задержанного в Крыму харьковчанина Стешенко вывезли в неизвестном направлении

Задержанного в Крыму харьковчанина Стешенко вывезли в неизвестном направлении

Тибо Куртуа подал в суд на бывшего тренера сборной Бельгии

Тибо Куртуа подал в суд на бывшего тренера сборной Бельгии

Российские военные применили средства С-400 для защиты авиабазы Хмеймим

Российские военные применили средства С-400 для защиты авиабазы Хмеймим

Новости России
еще новости
Возле станции московского метро «Шоссе Энтузиастов» произошел пожар

Возле станции московского метро «Шоссе Энтузиастов» произошел пожар

Цены на бензин в Крыму упадут после открытия моста — ФАС

Цены на бензин в Крыму упадут после открытия моста — ФАС

Реновацию в «Новой Москве» завершат в 2025 году

Реновацию в «Новой Москве» завершат в 2025 году

Аксенов призвал ФАС разобраться с ценами на перелеты в Крым

Аксенов призвал ФАС разобраться с ценами на перелеты в Крым

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Катерина Зиновьева благодарна судьбе за встречу с Денисом Давыдовым

Катерина Зиновьева благодарна судьбе за встречу с Денисом Давыдовым

Принц Уильям чуть не уснул во время церковной службы на второй день после рождения сына: видео

Принц Уильям чуть не уснул во время церковной службы на второй день после рождения сына: видео

У Робби Уильямса в подвале находится марихуановая ферма

У Робби Уильямса в подвале находится марихуановая ферма

Как Мелания Трамп справилась с организацией первого государственного ужина в честь Эммануэля и Бриджит Макрон?

Как Мелания Трамп справилась с организацией первого государственного ужина в честь Эммануэля и Бриджит Макрон?

Новости политики
еще новости
Антонов: Действия США в отношении дипсобственности в Сиэтле - недружественые

Антонов: Действия США в отношении дипсобственности в Сиэтле - недружественые

«От Каспия до Индии»: Ташкент объединил страны Центральной Азии

«От Каспия до Индии»: Ташкент объединил страны Центральной Азии

Безвизом воспользовались уже почти полмиллиона граждан Украины, — Слободян

Безвизом воспользовались уже почти полмиллиона граждан Украины, — Слободян

Разрабатывается оптимальное решение по Договору о дружбе с РФ, - Качка

Разрабатывается оптимальное решение по Договору о дружбе с РФ, - Качка

Новости экономики
еще новости
Следы российских чиновников нашли в панамских офшорах

Следы российских чиновников нашли в панамских офшорах

Совет Федерации «без лишнего шума» смягчит антисанкции

Совет Федерации «без лишнего шума» смягчит антисанкции

НБУ выпустит монеты с изображением Крыма

НБУ выпустит монеты с изображением Крыма

В Греции предложили эффектный способ снять западных санкции с Крыма

В Греции предложили эффектный способ снять западных санкции с Крыма

Новости общества
еще новости
Роскомнадзор обещает более точечно блокировать Telegram

Роскомнадзор обещает более точечно блокировать Telegram

«Третья сила» впервые пошла в атаку в Донбассе; волна самоубийств накрыла ВСУ – ДНР и ЛНР, хроника событий

«Третья сила» впервые пошла в атаку в Донбассе; волна самоубийств накрыла ВСУ – ДНР и ЛНР, хроника событий

Кинологи РВСН готовятся к всеармейскому конкурсу «Верный друг»

Кинологи РВСН готовятся к всеармейскому конкурсу «Верный друг»

В Нью-Йорке выставили на аукцион картину с самой высокой оценочной стоимостью в истории

В Нью-Йорке выставили на аукцион картину с самой высокой оценочной стоимостью в истории

Происшествия
еще новости
Главу Мадрида поймали на краже крема из магазина

Главу Мадрида поймали на краже крема из магазина

Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

Новости Украины
еще новости
«Минимум 554 военных покончили жизнь самоубийством» : — Анатолий Матиос

«Минимум 554 военных покончили жизнь самоубийством» : — Анатолий Матиос

В Конгрессе США обеспокоены ростом антисемитизма в Украине и Польше

В Конгрессе США обеспокоены ростом антисемитизма в Украине и Польше

Экс-игрок «Шахтера» рассказал о последней тренировке в Донецке

Экс-игрок «Шахтера» рассказал о последней тренировке в Донецке

В Москве экстренно госпитализировали известного музыканта

В Москве экстренно госпитализировали известного музыканта

Мировые новости
еще новости
В Госдепе прокомментировали свое проникновение в генконсульство России

В Госдепе прокомментировали свое проникновение в генконсульство России

Авианосец

Авианосец "Адмирал Кузнецов" прошел модернизацию

На фронте снова

На фронте снова "горячо": ранены пятеро украинцев, оккупанты осуществили 33 обстрела

Три года работы позади: в НАБУ рассказали о достижениях в борьбе с коррупцией

Три года работы позади: в НАБУ рассказали о достижениях в борьбе с коррупцией




Лента новостей
Пашинян встретился с главой второй по величине фракции парламента Армении - 06:35 Пашинян встретился с главой второй по величине фракции парламента АрменииМифическое существо помберо сняли на видео в Парагвае - 06:00 Мифическое существо помберо сняли на видео в ПарагваеРазрабатывается оптимальное решение по Договору о дружбе с РФ, - Качка - 05:46 Разрабатывается оптимальное решение по Договору о дружбе с РФ, - КачкаКинологи РВСН готовятся к всеармейскому конкурсу «Верный друг» - 05:42 Кинологи РВСН готовятся к всеармейскому конкурсу «Верный друг»Бывший президент США Буш-старший покинул отделение реанимации - 05:39 Бывший президент США Буш-старший покинул отделение реанимацииСмена «АТО» на ООС: стоит ли тревожиться - 05:15 Смена «АТО» на ООС: стоит ли тревожитьсяСМИ: Инаугурацию президента РФ проведет Хорошевцев - 04:32 СМИ: Инаугурацию президента РФ проведет ХорошевцевВ Нью-Йорке выставили на аукцион картину с самой высокой оценочной стоимостью в истории - 04:05 В Нью-Йорке выставили на аукцион картину с самой высокой оценочной стоимостью в историиНа волне провокаций: как Украина пытается закрыть свои воды для российских судов - 04:00 На волне провокаций: как Украина пытается закрыть свои воды для российских судовПентагон пожаловался на применение комплексов РЭБ против ВВС США в Сирии - 03:07 Пентагон пожаловался на применение комплексов РЭБ против ВВС США в СирииПринц Уильям чуть не уснул во время церковной службы на второй день после рождения сына: видео - 03:00 Принц Уильям чуть не уснул во время церковной службы на второй день после рождения сына: видеоEmirates запускает домашнюю регистрацию багажа - 02:46 Emirates запускает домашнюю регистрацию багажаВ Госдепе прокомментировали свое проникновение в генконсульство России - 02:42 В Госдепе прокомментировали свое проникновение в генконсульство РоссииДОСААФ меняет статус и вместе с Минобороны начнёт масштабные проекты - 02:39 ДОСААФ меняет статус и вместе с Минобороны начнёт масштабные проекты
Последние новости
Антонов: Действия США в отношении дипсобственности в Сиэтле - недружественые - 09:00 Антонов: Действия США в отношении дипсобственности в Сиэтле - недружественые СМИ: Луис Энрике может сменить Венгера и взять в "Арсенал" лидера "Ромы" - 09:00 СМИ: Луис Энрике может сменить Венгера и взять в Запад придумал, как обойти российское вето в Совбезе ООН, — Guardian - 08:42 Запад придумал, как обойти российское вето в Совбезе ООН, — Guardian «От Каспия до Индии»: Ташкент объединил страны Центральной Азии - 08:39 «От Каспия до Индии»: Ташкент объединил страны Центральной Азии СМИ объявили об отказе РКН от веерных блокировок из-за Telegram - 08:26 СМИ объявили об отказе РКН от веерных блокировок из-за Telegram Посол РФ в США заявил о взломе консульства в Сиэтле - 08:25 Посол РФ в США заявил о взломе консульства в Сиэтле Безвизом воспользовались уже почти полмиллиона граждан Украины, — Слободян - 08:00 Безвизом воспользовались уже почти полмиллиона граждан Украины, — Слободян Возле станции московского метро «Шоссе Энтузиастов» произошел пожар - 07:53 Возле станции московского метро «Шоссе Энтузиастов» произошел пожар Роскомнадзор обещает более точечно блокировать Telegram - 07:41 Роскомнадзор обещает более точечно блокировать Telegram Россия опередила США в рейтинге эффективности правительств - 07:39 Россия опередила США в рейтинге эффективности правительств «Третья сила» впервые пошла в атаку в Донбассе; волна самоубийств накрыла ВСУ – ДНР и ЛНР, хроника - 07:28 «Третья сила» впервые пошла в атаку в Донбассе; волна самоубийств накрыла ВСУ – ДНР и ЛНР, хроника событий Мемория. Ефим Букоткин - 07:26 Мемория. Ефим Букоткин Opera выпустила новый браузер для мобильных - 07:07 Opera выпустила новый браузер для мобильных
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"