СМИ сообщили о госпитализации Джигарханяна в состоянии комы

Народный артист СССР, актер, режиссер и худрук собственного театра Армен Джигарханян экстренно доставлен в одну из московских клиник, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, передает ТАСС со ссылкой на источник в медицинском учреждении.

По его словам, Джигарханян находится в коме после перенесенного инфаркта.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что актера госпитализировали «в связи с ухудшением здоровья» в состоянии средней тяжести из-за «проблем с сердцем». Источник, на слова которого ссылалось агентство, утверждал, что Джигарханяну, «возможно, придется провести в больнице несколько дней».