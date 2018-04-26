СМИ сообщили о тяжелой болезни известного российского артиста

Известный российские актер Борис Клюев испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом сообщают российские СМИ. По их данным, 73-летний актер, известный телезрителям по сериалу «Воронины», был вынужден обратиться в московский медицинский центр с жалобами на проблемы с легкими. Якобы Клюев отметил: «Это проблемы с легкими, все серьезно. Сейчас я нахожусь дома, в больницу я не ложился».

Отмечается, что артисту предстоит длительное и сложное лечение. В то же время, сам Клюев настроен на борьбу: «Сдаваться не собираюсь». При этом представитель актера опровергла сообщение о его болезни. По его словам, появившаяся информация о болезни легких у артиста не соответствует действительности: «Распространение этой неправды наносит вред артисту».

Напомним, Борис Клюев — советский и российский актер театра и кино, театральный педагог, профессор. Известность Клюеву как киноактеру принесла роль графа Рошфора в музыкальной киноэпопее режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера». В начале 1980-х актер снялся в ряде фильмов из серии «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», сыграв Майкрофта Холмса, брата знаменитого сыщика. Популярность же к Клюеву пришла с фильмом «ТАСС уполномочен заявить…», где ему досталась роль шпиона Трианона. Начиная с 1990-х годов и до настоящего времени артист стал достаточно часто сниматься в телесериалах. Самой известной и полюбившейся зрителям ролью последнего времени стал Николай Петрович Воронин в сериале «Воронины».