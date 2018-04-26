СМИ узнали о плане Дерипаски по сохранению «Русала»

Предприниматель Олег Дерипаска не собирается отказываться от контроля над российским алюминиевым гигантом «Русалом» и владения его акциями, несмотря на проблемы, возникшие у компании из-за санкций минфина США, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Они утверждают, что Дерипаска надеется на ослабление санкционного режима при содействии европейских правительств. Более того, бизнесмен произвел определенные изменения в составе руководства «Русала» и собирается принимать непосредственное участие в урегулировании ситуации с санкциями.

По словам источников, послабления со стороны США, которые, в частности, продлили для американских граждан и компаний срок разрыва контрактов с «Русалом», укрепили уверенность Дерипаски в том, что ему удастся удержать контроль над компанией.

При этом, как отмечают источники, алюминиевый гигант ищет новые пути экспорта своей продукции и альтернативные рынки сбыта, пытаясь смягчить эффект санкций.