Сотрудники Госдепа взломали генконсульство РФ в Стиэтле, чтобы проверить, что оно «освобождено»

Представители Государственного департамента США проникли на территорию резиденции российского консульства в Сиэтле для того, чтобы убедиться, что «здание освобождено».

Об этом в ходе брифинга в среду заявила представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт, объясняя журналистам причины взлома российской собственности.

«Мы будем обеспечивать и поддерживать его в соответствии с нашими обязанностями. Никакого «вторжения», просто жёсткая и законная реакция на продолжающееся возмутительное поведение России», - добавила при этом представитель Госдепа.

Напомним: ранее в среду представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Сиэтле американские власти произвели рейдерский захват зданий Генерального консульства России.

FACT: In accordance with the Vienna Convention on Consular Relations, the U.S. withdrew consent for establishment and operation of #Russia’s consular post in Seattle. We did so in response to the Russian government’s use of military-grade nerve agent on #UK soil. 1/2 https://t.co/xm78OyVngO

— Heather Nauert (@statedeptspox) 25 апреля 2018 г.