Срочное заявление командования ДНР по обстрелу Докучаевска (ФОТО)

Заместитель командующего Вооруженных сил ДНР Эдуард Басурин сделал заявление в связи с обстрелом ВСУ Докучаевска, в результате которого погибли двое мирных жителей.

Сегодня, в 15 часов с позиций 93 бригады ВСУ под командованием военного преступника Клочкова варварскому обстрелу из крупнокалиберной артиллерии и минометов подвергся город Докучаевск. По жилому району города выпущено ШЕСТЬ артиллерийских снарядов калибром 152 мм, ДВАДЦАТЬ мин калибра 120 мм и ПЯТЬ мин калибром 82 мм. В результате обстрела погибли двое мирных жителей — пожилые люди, мужчина 39 г. р. и женщина 41 г. р.

Хочу отметить, что с 22 апреля в зоне ответственности данной бригады отмечена работа Натовских инструкторов из Канады, Норвегии и Дании.

Большинство из них неоднократно посещали подразделение 93 бригады в зоне АТО. Нами получены фотографии, подтверждающие координацию преступной деятельности ВСУ членами указанной группы Северо-атлантического альянса непосредственно на пунктах управления подразделений бригады, вблизи линии боевого соприкосновения. Теперь во время их работы гибнут мирные жители Донецкой Народной Республики.

Как мы и заявляли ранее, противник при поддержке своих западных союзников, пытается спровоцировать резкое обострение обстановки в зоне конфликта. В подобных случаях, когда гибнут наши мирные жители, мы оставляем за собой право подавить огневые средства противника для защиты населения от агрессии ВСУ.

Мы призываем международные организации — ООН, ОБСЕ, МККК, зафиксировать эти преступления украинских оккупационных войск и их подстрекателей из стран НАТО в отношении жителей Донбасса.