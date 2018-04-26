Стало известно, какие контрсанкции поддержали в Совфеде

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал законопроект о котрсанкциях без единого замечания.

В документе говорится, что законопроект составлен исходя из интересов граждан, направлен на защиту интересов страны и содержит «законные меры» в ответ на недружественные действия США и их союзников.

Напомним, согласно законопроекту, после утверждения документа президентом России, правительство сможет вводить контрсанкции в виде 16 различных ответных мер, в которые входят запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, лекарственных препаратов, алкогольной и табачной продукции, запрет на вывоз металлов, сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.