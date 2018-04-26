Страны ОДКБ планируют провести антитеррористическую операцию «Наемник»

Страны Организации Договора о коллективной безопасности могут начать операцию «Наемник» с целью выявления граждан, связанных с террористическими организациями, сообщил заместитель генерального секретаря организации Валерий Семериков.

На конференции в Алма-Ате Семериков заявил о недопустимости нелегальной миграции из стран Среднего и Ближнего Востока: под видом беженцев в страны ОДКБ могут попасть террористы. Чтобы избежать террористической угрозы, страны ОДКБ наряду с ежегодной операцией «Нелегал» планируют провести операцию «Наемник».

Сейчас готовится нормативно-правовая база для операции. Решение о ее проведении примут главы стран-участниц ОДКБ.

В Организацию договора коллективной безопасности входят: Россия, Армения,Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и Казахстан.