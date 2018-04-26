Страшные кадры: мужчину разрубило лопастями вертолёта (ВИДЕО 18+)

В Колумбии операция по подъему разбившегося ранее вертолёта привела к новой авиакатастрофе и гибели ее участника. Под лопасти работавшей машины попал инженер, руководивший процессом.

В Сети появилось видео трагического происшествия. Как уточняет газета The Mirror, погибший инженер участвовал в операции по подъему вертолета Helifly, который разбился неделей ранее из-за проблем с электрикой.

На обнародованных кадрах видно, как вертолёт пытается медленно снизиться, чтобы зацепить лежащую на земле машину. Однако из-за сильного порыва ветра пилот не удержал вертолет, после чего он завалился на бок и разбился.

При падении машины под её лопастями оказался стоявший неподалёку инженер, которого разрубило на несколько частей.

Также в результате ЧП пострадал пилот — он был госпитализирован.