Суд оправдал российских спортсменов после отказа Родченкова от своих обвинений

Спортсмены олимпийской команды России, в частности олимпийский чемпионы Сочи-2014 лыжник Александр Легков и двукратный чемпион ОИ-2014 бобслеист Александр Зубков подавали в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляции на решение МОК об аннулировании их результатов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи и пожизненном отстранении от Олимпиад.

Апелляция Легкова была удовлетворена полностью, апелляция Зубкова — частично. Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МОК о лишении Зубкова двух золотых медалей, но снял пожизненное отстранение от Олимпийских игр.

Данное решение было принято после того, как информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков отказался от ряда собственных обвинений в адрес атлетов. Об этом сообщается в материалах CAS по итогам слушаний.

«Доктор Родченков утверждает, что присутствие спортсменов в списке „Дюшес“ означает, что они были „под протекцией“ и, таким образом, получали право на использование допингового коктейля.

Однако Родченков также подтвердил, что: а) он никогда не давал коктейль „Дюшес“ ни одному спортсмену; б) он никогда не видел, чтобы коктейль „Дюшес“ использовался спортсменами.

Таким образом, его свидетельские показания об использовании коктейля „Дюшес“ спортсменами, подавшими апелляции, не что иное, как непроверенная информация, поэтому комиссия CAS должна отклонить ее», — говорится в заявлении на официальном сайте CAS.