Суд выпустил под залог задержанного экс-полицейского из Чехии

Дипломатическое представительство Чехии в Киеве получило от СБУ сообщение о задержании на территории Украины гражданина Чехии, подозреваемого в незаконном применении технических средств слежения, использование которых в Украине запрещено. Об этом передает Radio Praha.

25 апреля решением суда подозреваемый был выпущен под залог в размере приблизительно 4500 евро, сообщила изданию представитель дипучреждения Ирена Валентова.

«Чех, находящийся под подозрением, в течение двух месяцев не должен покидать Украину и являться для проведения следственных действий. У него был собственный адвокат, обеспечить которого помогло наше посольство», – рассказала она.

По информации Info.cz, задержанным является бывший сотрудник Отдела по борьбе с организованной преступностью Лудек Вокал, которого Генеральная инспекция сил правопорядка Чехии подозревает в совершении нескольких преступлений. По данным издания, задержание Вокала в Украине связано с его сегодняшней работой в области безопасности в качестве частного детектива, которую он ведет, несмотря на обвинения, выдвинутые против него в Чехии.

В начале апреля Вокала обвинили в использовании служебного положения для разглашения информации о действиях полиции в деле, касающемся подозрительных связей между полицейскими, предпринимателями и политиками, и других правонарушениях.

Также, утверждает издание, вместе с Вокалом СБУ задержала чешского дипломата, который был отпущен на свободу как лицо, обладающее дипломатическим иммунитетом.

Напомним, в декабре прошлого года «Нацкорпус» принес козла к посольству Чехии в Киеве.

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