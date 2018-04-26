Свищев: паралимпийское движение в России достигло высот при участии Лукина

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Переизбрание Владимира Лукина на пост президента Паралимпийского комитета России (ПКР) можно приветствовать, потому что благодаря ему паралимпийское движение в РФ достигло небывалого успеха, заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

В четверг Владимир Лукин был переизбран на пост президента ПКР.

"Переизбрание на пост президента Паралимпийского комитета России Владимира Лукина можно только приветствовать, именно под его руководством паралимпийское движение в России достигло небывалых высот", - сказал РИА Новости Свищев.

Парламентарий добавил, что из-за нападок со стороны Запада на российский спорт наши паралимпийцы пропустили Рио-де-Жанейро, но ПКР смог выстоять, чтобы наши спортсмены выступали в Пхенчане.

"Хотелось бы пожелать Владимиру Петровичу, чтобы ему все-таки удалось полноценно восстановить ПКР в правах", - заключил депутат.