Тимакова подтвердила обсуждение Медведевым и Кудриным реформы госуправления

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев действительно обсудил с главой Центра стратегических разработок, экс-министром финансов России Алексеем Кудриным реформу государственного управления. Об этом рассказала представитель главы кабмина наталья Тимакова, сообщает РБК.

Тимакова отметила: «В рамках регулярных встреч Медведева с экспертами на этой неделе состоялась встреча с участием председателя совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, на которой обсуждались вопросы совершенствования госуправления». Глава ЦСР представил на встрече свои предложения.

Что касается нового состава правительства, этот вопрос на встрече не обсуждался, заявила Тимакова. Ранее сам Кудрин отказался комментировать возможность работы в кабмине.