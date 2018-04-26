Трамп допустил свое вмешательство в поиски «российского следа»

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него нет намерения вмешиваться в «российское расследование», но тут же допустил такое вмешательство со своей стороны.

«Люди в минюсте, которые не должны там находиться, ведут охоту на ведьм против президента Соединенных Штатов. Я занял позицию (но я не обязан ее занимать и, может быть, изменю ее), что я не буду вмешиваться в работу министерства юстиции», – объяснил глава государства телеканалу Fox News.

Трамп пообещал подождать, «когда все закончится», имея в виду результаты работы с 1,4 млн страниц документов по делу о «российском вмешательстве» в выборы президента США. Эти документы ранее были переданы его командой специальному прокурору Роберту Мюллеру.