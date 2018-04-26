«Третья сила» впервые пошла в атаку в Донбассе; волна самоубийств накрыла ВСУ – ДНР и ЛНР, хроника событий

В ДНР сообщили об атаке зарубежной «третьей силы», впервые открывшей огонь по территориям народной республики.

Представитель оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин сообщил журналистам о том, что впервые за всю историю конфликта в Донбассе войска НАТО открыто атаковали позиции ополчения. В частности, по позициям ВС ДНР в Ясиноватой был открыт артиллерийский огонь. Военные НАТО применили минометы калибром 82 и 120 миллиметров, отметили в ДНР.

Разведка народной республики выяснила, что руководили огневым налетом военные артиллерийской бригады НАТО, прибывшие накануне с целью проведения полевых испытаний и обучения ВСУ. В ходе обучения зарубежные силовики натаскивали своих украинских «коллег» оперировать средствами артиллерийской разведки AN/TPQ, которые поставляются из США на Украину, пояснил Басурин.

На Украине сообщили о волне самоубийств, захлестнувших ряды ВСУ в зоне военной операции Киева в Донбассе. В частности, главный военный прокурор страны Анатолий Матиос сообщил о том, что 554 военных совершили суицид с момента начала военной операции. Увечья и ранения получили 8489 бойцов, погибли 3784 украинских военнослужащих.

По мнению Матиоса, настолько большой показатель по самоубийствам обусловлен отсутствием программ адаптации и реабилитации военных.

Ранее руководитель комитета Верховной рады Украины по делам ветеранов Александр Третьяков сообщил, что добровольно ушли из жизни более тысячи участников военной операции Киева в Донбассе.