Три члена правительства Армении подали в отставку

В Армении три исполняющих обязанности министра подали в отставку, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на заявление пресс-службы партии «Дашнакцутюн», в которую входят эти министры.

Полномочия сложили исполняющий обязанности министра науки и образования Левон Мкртчян, и.о. министра территориального управления и развития Армении Давид Локян, и.о. министра охраны природы Арцвик Минасян. Кроме того, заявление об отставке подали губернатор Ширакской области Артур Хачатрян и губернатор Арагацотнской области Ашот Симонян.

Пресс-секретарь Мкртчяна Лусине Маргарян пояснила, что отставки продиктованы решением Главного органа «Дашнакцутюн» о прекращении своего участия в коалиции с правящей Республиканской партией.

Ранее стало известно, что выборы нового премьер-министра Армении пройдут в республиканском парламенте 1 мая.