Туск призвал Сербию не отказываться от европейского пути

Председатель Европейского совета в рамках своего турне по Балканам посетил Белград и в ходе встречи с президентом страны Александром Вучичем попытался объяснить сербам, почему им необходимо как можно скорее присоединиться к числу стран-членов ЕС, сообщает информагентство ТАСС.

«Европейских союз является и хочет быть самым надежным партнером Сербии и всего региона Западных Балкан, — подчеркнул Туск в своем заявлении местным журналистам. — На саммите в мае мы напомним о нашей готовности работать над европейской перспективой региона. Всему миру ясно, что будущее сербов не будет решать ни Москва, ни Вашингтон, ни Анкара, ни Брюссель. Это будет решать Белград».

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Еврочиновник убежден, что Сербии жизненно важно продолжить предпринимать усилия по скорейшему вхождению в ЕС. По его мнению, только в этом случае Белграду удастся сохранить свою политическую независимость. «ЕС следует рассматривать как проект со стратегическим видением, — говорит он. — Наша организация является тем местом, где никто ничего не навязывает. Мы построили сообщество, чтобы никто никогда свою независимость не оплачивал кровью».

Под конец выступления Туск назвал Вучича «родственной душой» и особенно похвалил действия сербского лидера, направленные на сближение Сербии с Западом в условиях, когда население страны в большей степени настроено на восприятие пророссийской риторики. Еврочиновник назвал сербского лидера живым доказательство того, как можно быть одновременно и великим патриотом, и рациональным прагматиком.

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