У принца Уильяма и Кейт Миддлтон родился третий наследник

Британский наследный принц Уильям и его супруга, герцогиня Кэтрин в третий раз стали родителями. У четы герцогов Кембриджских родился сын.

23 апреля Кенсингтонский дворец сообщил о пополнении в семье герцогов Кембриджских. Третий ребенок принца Уильяма и его супруги Кейт появился на свет в 11 часов утра по местному времени весом 3, 83 кг. Рано утром Кейт Миддлтон экстренно доставили в больницу святой Марии в Паддингтоне - у нее начались схватки. В этой же клинике появились на свет первые два ребенка 36 летней герцогини – сын Джордж и дочь Шарлотта, а также дети принцессы Дианы - принцы Уильям и Гарри. Отмечается, что ранее в СМИ появлялась информация, что Кейт Миддлтон будет рожать дома, в Кенсингтонском дворце.

Имя мальчика будет обнародовано до конца недели. Он стал пятым в очереди престолонаследия, сместив своего дядю, принца Гарри, о свадьбе которого было объявлено вскоре после известия о беременности Кэтрин. Избранницей Гарри стала американская актриса Меган Маркл.

Фото: wikimedia commons, Frankie Fouganthin