УЕФА открыл дело в отношении "Баварии" после первого матча 1/2 финала ЛЧ с "Реалом"

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное расследование в отношении мюнхенской "Баварии" из-за поведения болельщиков на первом матче полуфинала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

В среду "Бавария" уступила на своем поле "Реалу" со счетом 1:2. Ответная встреча состоится 1 мая в Мадриде.

Дело в отношении немецкого клуба открыто за проникновение болельщиков на поле и за демонстрацию запрещенного баннера. Дело будет рассмотрено комитетом УЕФА по контролю, этике и дисциплине 31 мая.