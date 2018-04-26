"Умные" ракеты Трампа помогут России усовершенствовать системы ПВО

Генштаб РФ показал общественности «умные» крылатые ракеты Трампа, которыми была атакована Сирия в ночь на 14 апреля. Среди них те, которые были сбиты системами ПВО САР и те, которые по причине неисправности не разорвались.

Таким образом, то, что ранее Пентагон называл дезинформацией (доставку американских ракет в Россию) оказалось правдой. Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов в ракетах «Томагавк» и «Скальп» говорит о работе по ним зенитных управляемых ракет ПВО Сирии «Оса», «Квадрат», С-25.

Как ранее сообщил представитель Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской, оба целых снаряда изучаются российскими военными с целью усовершенствования отечественных систем ПВО. С этой точки зрения военные эксперты назвали операцию США, Британии и Франции провальной.