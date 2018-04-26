В аэропортах Москвы запретили сидеть на полу и ставить сумки на кресла

Депутаты Московской областной думы приняли дополнения в региональный Кодекс об административных правонарушениях — статью «Нарушение правил пользования аэровокзальным комплексом», сообщает РБК.

В соответствии с новой статьей вводятся штрафы за целый ряд действий: пассажирам запрещается ложиться на кресла и лавки, садиться и ложиться на ступени и пол, ставить сумки на кресла в зале ожидания и на ступени эскалатора, бегать по эскалаторам и траволаторам (а по выключенным — и ходить), передвигаться на роликовых коньках и определенных транспортных средствах (самокатах, велосипедах, моноциклах и гироскутерах), а также «верхом на животных». За эти действия грозит штраф в размере 100 рублей.

Аналогичную сумму придется выложить тем, кто слушает радио или музыку без наушников или находится внутри аэровокзала в пачкающей или дурно пахнущей одежде либо с таким же багажом или иными предметами.

Более существенные штрафы предусмотрены за пребывание в аэропорту (за исключением гостиниц и капсульных отелей) дольше суток без билета, «купание или прием душа, а также стирку и переодевание в местах, не предназначенных для этих целей». За эти действия вводятся штрафы в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей.

При этом сотрудник пресс-службы Мособлдумы затруднился с ответом на вопрос, как будет регулироваться поведение пассажиров, и переадресовал вопрос в Минтранспорта.