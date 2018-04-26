В Белоруссии составлен список услуг для полной оплаты «тунеядцами»

Белорусские власти установили перечень услуг, которые «тунеядцам» (трудоспособным гражданам, не занятым в национальной экономике) придется оплачивать по «экономически обоснованным тарифам».

Постановление Совета министров, опубликованное на его же сайте и вступающее в силу с 1 января 2019 года, включает в этот список горячее водоснабжение; газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение.

Сейчас население Белоруссии возмещает затраты на потребляемую электроэнергию примерно на 80%, а потребление тепловой энергии оплачивает лишь на 20%.

В начале нынешнего года президент республики Александр Лукашенко подписал декрет №1, отменив взимание с неработающих граждан специального денежного сбора, который СМИ называли «налогом на тунеядство».