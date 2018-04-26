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В Госдепе объяснили свое проникновение в генконсульство РФ в Сиэтле


Добавлено: 26 апр 2018 в 01:35,
В Госдепе объяснили свое проникновение в генконсульство РФ в Сиэтле

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт в сети микроблогов Twitter объяснила проникновение американских сотрудников в здание генерального консула РФ в Сиэтле «ответными мерами» на политику российских властей.

По ее словам, чиновники американского внешнеполитического ведомтсва прошлись по зданию в Сиэтле для того, чтобы подтвердить, что оно было освобождено.

«Мы будем обеспечивать и поддерживать его в соответствии с нашими обязанностями. Никакого «вторжения», просто твердый, законный ответ на продолжающееся возмутительное поведение России», — написала дипломат .

При этом Науэрт сослалась на Венскую конвенцию о консульских сношениях, в соответствии с которой Вашингтон отозвал согласие на создание консульского учреждения России в Сиэтле.

«Мы сделали это в ответ на использование российским правительством нервно-паралитического вещества военного класса на территории Великобритании», — объяснила представитель Госдепа.

Ранее американские власти объясняли закрытие российского диппредставительства не только инцидентом в Солсбери в Великобритании, но и его географической близостью к «одной из баз подводных лодок», а также заводу Boeing.

Генконсульство России в Сиэтле закрыли 2 апреля, предварительно вывезя из него все вещи. Таким образом, дипломаты выполнили предписания американских властей, освободив здание в обозначенный срок. 

Примечательно, что ранее представители Госдепа отказывались от осмотра здания. 

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Добавлено: 26 апр 2018 в 01:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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