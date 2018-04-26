В Калининском районе Донецка активизировались «ночные поджигатели»

В Калининском районе оккупированного Донецка по ночам активизировались поджигатели. Местные жители в соцсетях сообщают, что минувшей ночью из-за поджога автомобиля под подъездом выгорели щитовые в одном из подъездов.

Так, на странице одного из сообществ в соцсети пользователи отмечают:

«На м-не Калининский снова появились поджигатели. выгорели щитовые целого подъезда. В результате перекоса фаз сгорели включенные электроприборы. Подожгли автомобиль стоящий возле подъезда. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!!».

По данным постом в комментариях люди возмущаются бездействием «власти»:

«Весеннее обострение у кого-то, не иначе».

«Это пипец! Это насколько отмороженным надо быть!»

«Ска, а зачем комендантский? Привести бы Захарченко туда, мордой тыкнуть и спросить на кой его ком. час нужен. Отморозки как ходили так и ходят».

«Давно уже пора комендантским патрулям „обосноваться“ на Калининском и прилегающим к нему территориям!».

«ЛЮДИ ПО ДОМАМ СИДЯТ, А ОНИ СВОИ ДЕЛА ТВОРЯТ…».

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