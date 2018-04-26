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В Конгрессе США обеспокоены ростом антисемитизма в Украине и Польше


Добавлено: 26 апр 2018 в 01:07, Категория: Украина
В Конгрессе США обеспокоены ростом антисемитизма в Украине и Польше

Американские конгрессмены обратились в Госдепартамент с просьбой оказать дипломатическое давление на Украину и Польшу за искажение и отрицание Холокоста, которое происходит при поддержке государства. Обращение в Госдеп опубликовано на сайте конгрессмена Ро Ханна.

«В этом году Варшава приняла закон, который делает уголовным преступлением упоминание о том, что Польша участвовала в Холокосте. Закон, который был правильно раскритикован Государственным департаментом правительства Израиля и другими, сопровождался всплеском антисемитской риторики», – отмечается в письме.

При этом, в тексте отмечено, что подобный украинский закон, принятый в 2015 году, не получил такого же внимания в США, хотя зашел еще дальше в прославлении «пособников нацистов», среди которых упоминаются Степан Бандера, Роман Шухевич, ОУН и УПА.

«Эти парамилитарные группы и лица в некоторых случаях сотрудничали с нацистами и несут ответственность за убийство тысяч евреев, 70–100 тысяч поляков, и других этнических меньшинств в 1941–45 годах», – утверждают конгрессмены.

Претензии также касаются мероприятий Украинского института национальной памяти в поддержку УПА, маршей украинских националистов и батальона Азов.

Авторы обращения уверены, что Вашингтон должен настойчиво требовать отмены соответствующих законов – в Польше о национальной памяти, а в Украине – о признании армий ОУН-УПА и УНР и ЗУНР борцами за независимость.

Они призывают Госдепартамент США ответить на обеспокоенность конгрессменов, описав механизм работы с правительствами Польши и Украине в этом контексте.


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Добавлено: 26 апр 2018 в 01:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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