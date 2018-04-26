В Москве пройдёт митинг против блокировки Telegram

Власти Москвы разрешили провести митинг против блокировки Telegram. Протестующие соберутся в центре Москвы 30 апреля, в 14:00.

Организатором митинга является Либертарианская партия России. Основной целью заявлен протест против решения Роскомнадзора по мессенджеру Telegram и цензуры.

Напомним, 13 апреля суд принял решение о блокировке Telegram. 16 апреля Роскомнадзор оповестил операторов связи об ограничении доступа к мессенджеру. Кроме этого, Роскомнадзор осуществил блокировку VPN и прокси-серверов, которые предоставляли возможность пользователям обходить блокировку.

Несмотря на все меры, принятые РКН, Telegram продолжает работать у большинства пользователей сети.