В Нью-Йорке выставили на аукцион картину с самой высокой оценочной стоимостью в истории

Картину итальянского художника Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная (на левой стороне)» выставил на торги аукционный дом Sotheby’s. Аукцион пройдет в Нью-Йорке 14 мая, однако лот уже привлек внимание из-за рекордно высокой стартовой цены в 150 млн долларов, сообщает CNN.Полотно будет главным лотом на торгах Impressionist & Modern Art Evening Sale. До сих пор рекорд по стартовой цене удерживала картина Пабло Пикассо «Алжирские женщины (версия О)», написанная в 1955 году. Она была выставлена на аукцион за 140 млн долларов, а была продана за 179 млн долларов.«Лежащая обнаженная (на левой стороне)» принадлежит к целой серии похожих работ Модильяни. Он выставлял эти картины лишь один раз в Париже в 1917 году, выставка тогда проработала всего несколько часов, после чего ее закрыла полиция.