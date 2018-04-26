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В Нью-Йорке выставили на аукцион картину с самой высокой оценочной стоимостью в истории


Добавлено: 26 апр 2018 в 04:05, Категория: Общество
В Нью-Йорке выставили на аукцион картину с самой высокой оценочной стоимостью в истории
Картину итальянского художника Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная (на левой стороне)» выставил на торги аукционный дом Sotheby’s. Аукцион пройдет в Нью-Йорке 14 мая, однако лот уже привлек внимание из-за рекордно высокой стартовой цены в 150 млн долларов, сообщает CNN.
Полотно будет главным лотом на торгах Impressionist & Modern Art Evening Sale. До сих пор рекорд по стартовой цене удерживала картина Пабло Пикассо «Алжирские женщины (версия О)», написанная в 1955 году. Она была выставлена на аукцион за 140 млн долларов, а была продана за 179 млн долларов.
«Лежащая обнаженная (на левой стороне)» принадлежит к целой серии похожих работ Модильяни. Он выставлял эти картины лишь один раз в Париже в 1917 году, выставка тогда проработала всего несколько часов, после чего ее закрыла полиция.

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Добавлено: 26 апр 2018 в 04:05, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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