В РВСН стартовал финальный этап конкурса «Мастера автобронетанковой техники»

В Подмосковном Серпухове стартовал конкурс "Мастера автобронетанковой техники" среди военнослужащих РВСН. Команда-победитель примет участие во Всеармейском этапе состязаний в рамках "АрМИ-2018". В отборочных этапах состязаний, проходивших в соединениях и воинских частях, было задействовано более 400 военных автомобилей различного класса и подвижных средств технического обслуживания и ремонта.

Право представлять РВСН в масштабах страны ведут борьбу военные водители автомобильной техники из воинских частей и соединений РВСН от Тверской до Иркутской областей.

В конкурсе участвуют три команды: представители трех Ракетных объединений РВСН. Конкурсанты будут выполнять упражнения по вождению боевых машин «КАМАЗ-4350», «УРАЛ-4320», «УАЗ-3150» и другой техникой. Также в программу соревнований входит сдача огневой и физической подготовки.

Программой конкурса предусмотрены такие элементы, как движение по местности со специально сооруженными элементами: "заболоченный участок", "участок с ямами и камнями", «стерня», «пахота», "колея", "каменистый участок", "песчаный участок" и другие труднопреодолимые элементы.